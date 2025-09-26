Москва со своей стороны "всегда будет рядом", отметил российский лидер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Республика Татарстан показывает очень хорошие темпы экономического роста и образцово развивает социальную сферу. Это отметил президент России Владимир Путин, заверив, что Москва со своей стороны "всегда будет рядом".

"Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы рост регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы", - сказал он на встрече с избранными главами регионов, среди которых и руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

Обратившись к Минниханову, Путин отметил, что он человек опытный и действительно пользующийся уважением в республике. "Я искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. А Москва, конечно, всегда будет рядом, поддержит ваши начинания. Вы об этом знаете, мы с вами в постоянном контакте находимся", - заключил президент.