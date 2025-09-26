В нее вошли более 10 тыс. предложений от жителей, отметил губернатор Тамбовской области

ТАМБОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал президенту России Владимиру Путину о Народной программе по развитию региона, в которую вошло более 10 тыс. предложений от жителей. Об этом он сообщил в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

"У меня был действительно запас времени с ноября прошлого года познакомиться с территорией, составить народную программу, которую мы вместе с жителями составили на ближайшие годы. Собрал больше 10 тысяч заявок", - отметил Первышов.

Кроме того, избранный губернатор сообщил о планах по развитию промышленности в регионе, в том числе о создании первой в области особой экономической зоны и развитии профильного образования в школах. "Мы подключили почти все предприятия агропромышленного и промышленного сектора к этой работе, каждое из них открывает в школах и в СПО свои собственные профильные классы, их оборудуют", - сообщил Первышов.

Президент отметил "серьезный, значительный опыт" Первышова на административной работе, которая дала "хорошие результаты". "Не сомневаюсь в том, что и здесь вы сможете справиться с усложненными задачами, с большим уровнем ответственности", - сказал Владимир Путин.

Формирование Народной программы развития Тамбовской области началось весной 2025 года. В настоящий момент от жителей поступило более 10 тысяч предложений, в том числе по дорогам, водоснабжению и другим актуальным темам.

Как отметил Первышов, их сбор останавливать не будут. Ранее он поручил подготовить списки кандидатов в экспертные советы, которые проанализируют все обращения и разделят их по приоритетности и срокам исполнения.