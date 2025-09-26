Глава российского дипведомства и Рашад Мухаммед аль-Алими также затронули тему палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими обсудили на встрече на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН перспективы развития военно-политической ситуации в Йемене и вокруг него, а также в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Значительное внимание было уделено рассмотрению перспектив развития военно-политической ситуации в Йемене и вокруг него, а также в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу безальтернативности комплексного политического урегулирования йеменского кризиса путем скорейшего запуска под эгидой ООН широкого общенационального диалога, нацеленного на выработку взаимоприемлемых компромиссных решений существующих проблем и сближение позиций противоборствующих сторон", - указали в министерстве.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов традиционно дружественных российско-йеменских отношений. "Подчеркнут настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также продолжение плотной координации в ООН и на других международных площадках", - отметили на Смоленской площади.