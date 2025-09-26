Лидер крымского отделения партии Сергей Агеев подчеркнул, что выведение из строя внешнего энергоснабжения станции - это "прямой удар по ее устойчивости и безопасности"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признать удары ВСУ по Запорожской АЭС актом экоцида. Об этом ТАСС заявил лидер крымского отделения партии, член федерального совета партии Сергей Агеев.

Ранее сообщалось, что последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС 750 кВ "Днепровская" была отключена в результате огневого воздействия ВСУ.

"Это - акт экоцида, представляющий собой международное преступление", - сказал Агеев. По его словам, МАГАТЭ обязано назвать вещи своими именами, зафиксировать удары и обеспечить "постоянную объективную публичную отчетность о преступлениях киевского режима в отношении ядерной безопасности и безопасности человечества".

Агеев подчеркнул, что выведение из строя внешнего энергоснабжения АЭС - это "прямой удар по ее устойчивости и безопасности". "Вынужденный перевод ЗАЭС на резервные дизель генераторы является временной мерой, зависящей от бесперебойных поставок топлива и исправной работы оборудования. Любая новая атака, технический сбой или задержка в снабжении могут привести к потере охлаждения реакторов, радиационным выбросам, трансграничному загрязнению воды, воздуха и почвы, а также к угрозе здоровью и жизни миллионов людей", - заключил он.