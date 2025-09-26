Николая Федорова переназначили сенатором от Чувашии

Он сообщил ТАСС, что планирует "интенсивнее работать" и "извлечь уроки" с учетом предыдущего периода деятельности

ЧЕБОКСАРЫ, 26 сентября. /ТАСС/. Действующий сенатор Николай Федоров переназначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Чувашии. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

В сентябре Николаев, который является членом партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", переизбрался на пост главы Чувашии на второй срок полномочий. Он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, получив поддержку 67,06% избирателей при явке 58,5%. Официальное вступление в должность состоялось 26 сентября.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Федорова Николая Васильевича", - следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

В числе кандидатур на пост сенатора также были глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова и участник специальной военной операции Руслан Валиуллин.

Николай Федоров сообщил ТАСС, что планирует "интенсивнее работать" и "извлечь уроки" с учетом предыдущего периода деятельности. "Думаю, что <…> все поддержат, в том числе и глава республики, что надо повысить ответственность, дисциплину, самодисциплину министерств и ведомств, в том числе, может быть, прежде всего в освоении федеральных средств по национальным проектам, объявленным президентом. Сейчас очень идет мощная федеральная поддержка из Москвы, но <…> не всегда <…> своевременно и качественно осваиваем эти федеральные деньги", - отметил Федоров.

Николай Федоров родился 9 мая 1958 года в Чувашии. Избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы. В 1990-1993 годы работал министром юстиции России, в 1994-2010 годы был президентом Чувашии, в 2012-2015 годы возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ. С сентября 2015 года работает сенатором от исполнительной власти Чувашии.