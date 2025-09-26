Глава МИД РФ отметил это на встрече с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Веном

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Веном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В контексте cитуации на Корейском полуострове с российской cтороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активноcти США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-cилового давления на Пхеньян. Акцентирована безальтернативность вoзвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на полуoстрове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизмa обеспечения долгосрочного мира и стабильности", - указали в министерстве.