В диппредставительстве отметили, что внимательно следят за развитием "этих нелегитимных планов"

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов об экспроприации российских активов. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов. В полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер", - сказано в нем. В диппредставительстве подчеркнули, что "подвести под такие действия псевдоюридическую основу совершенно невозможно". "Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут", - отмечается в сообщении.

В посольстве РФ отметили, что предложения использовать российские активы для финансирования "военных нужд преступного киевского режима" лишь способствуют "продолжению кровопролития". "Такой подход не просто циничен - он является прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков", - говорится в заявлении.