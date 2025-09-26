Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Иран сделал все возможные шаги на встречу "евротройке" и США, а они не пошли ни на какие компромиссы

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывала, что Запад проявит готовность вести конструктивные переговоры в формате изначальных участников СВПД вместо пути "топорного шантажа". Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Совету Безопасности сегодня предстоит рассмотреть проект резолюции о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по иранской ядерной программе на шесть месяцев, подготовленный Россией и Китаем. Мы, как известно, внесли его еще 28 августа, сразу же после того, как Великобритания, Франция и Германия попытались в нарушение всех правовых и политических рамок запустить так называемый snapback (механизм восстановления антииранских санкций СБ ООН - прим. ТАСС). Тем не менее мы не стали сразу ставить наш документ на голосование, рассчитывая, что здравый смысл наших западных коллег все же возобладает и они отзовут свою несостоятельную жалобу, а также проявят готовность вести конструктивные переговоры в формате изначальных участников СВПД. Мы надеялись, что европейские коллеги и США одумаются и выберут путь дипломатии и диалога вместо своего топорного шантажа, который может лишь подстегнуть эскалацию в регионе", - сказал он на заседании СБ ООН.

Там также отметили, что Иран сделал все возможные шаги на встречу "евротройке" и США, а они не пошли ни на какие компромиссы. Отсутствие консенсуса в СБ ООН по вопросу реализации механизма snapback ведет к усугублению раскола в Совбезе.

В постпредстве сообщили, что Тегеран сталкивался с новыми ультиматумами Запада, что является не дипломатией, а "обманом и театром абсурда".