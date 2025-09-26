Главы МИД РФ и Индии также затронули ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН подготовку к намеченному на конец года российско-индийскому саммиту, а также ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку к намеченному на конец года российско-индийскому саммиту. Были рассмотрены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта", - указали в министерстве.

Как информировали на Смоленской площади, стороны условились продолжать укреплять особо привилегированное стратегическое партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, прежде всего в "Группе двадцати", БРИКС и ШОС.