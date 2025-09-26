Оно будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность губернатора Севастополя Михаил Развожаев отправил правительство в отставку, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

"Объявить о сложении правительством Севастополя своих полномочий с 26 сентября 2025 года", - говорится в тексте указа. Там также отмечается, что отправленное в отставку правительство будет осуществлять свои полномочия до формирования его нового состава.

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице № 1, на кораблях и судах, а также работали 14 экстерриториальных участков в Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя летом 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин освободил его предшественника Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов при явке 48,28% (в этом году явка 66,96%).