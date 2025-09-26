Постпредство РФ: западные страны разрушают сделку по иранской ядерной программе

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил деструктивную политику США, Великобритании и Франции

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить сделку по иранской ядерной программе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский после того, как Совет Безопасности не смог принять резолюцию России и Китая о продлении иранской ядерной сделки.

"Сожалеем, что ряд коллег по Совету Безопасности так и не нашел в себе смелости и мудрости поддержать наш проект. Их воздержание [от голосования] указывает на как минимум сомнения в той деструктивной линии, которую проводят США, Великобритания и Франция, нацеленные окончательно развалить ядерную сделку и поставить крест на дипломатическом пути разрешения кризиса вокруг нее", - сказал он.

Российский дипломат отметил, что принятие резолюции "сохранило бы за международным сообществом шансы на дипломатическое урегулирование противоречий в контексте иранской ядерной программы".