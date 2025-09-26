Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил систематические нарушения договоренностей со стороны Великобритании, Германии и Франции

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия решительно не признает заявления "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) о якобы запуске механизма snapback (механизм восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН) по иранской ядерной программе, так как эти государства систематически нарушали договоренности и, таким образом, не имеют права использовать заложенные в сделке по ядерной программе Тегерана механизмы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается заявлений Великобритании и Франции, что они якобы запустили snapback, то мы категорически не признаем их состоятельность и много раз подробно излагали наши аргументы, в частности в распространенном в Совбезе совместном письме министров иностранных дел России, Китая и Ирана от 28 августа. Страна, которая сама систематически нарушает договоренность, не может использовать заложенные в ней механизмы", - сказал он в ходе выступления после голосования в СБ ООН по проекту резолюции РФ и Китая о продлении действия резолюции 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.