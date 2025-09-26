Постпредство РФ: резолюция о иранской ядерной сделке скоро завершит действие

После 18 октября 2025 любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность, отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Антииранские санкции и ограничения по резолюции СБ ООН 2231 утратят актуальность в день завершения СВПД по иранской ядерной программе 18 октября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность", - сказал он в ходе выступления после голосования в СБ ООН по проекту резолюции РФ и Китая о продлении действия резолюции 2231.