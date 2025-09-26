Официальный представитель МИД РФ предложила президенту Финляндии более внимательно следить за собственной политикой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на выпады президента Финляндии Александера Стубба в адрес России, указав, что финский лидер не имеет права на "очередную фальсификацию здравого смысла".

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Стубба о том, что "Россия не имеет права продолжать свою агрессию против Украины, а Израиль не имеет права нарушать международное право в Палестине". Захарова указала на неуместность подобных параллелей и выпадов.

"Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла, - прокомментировала она. - Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевского режима, который запрещает русский язык, русскоязычные СМИ, сносит и уничтожает все, что связано с историей и идентичностью русских".

Дипломат также напомнила финскому президенту, что руководство Израиля и киевский режим все эти годы "признавались друг другу в солидарности и оказывали поддержку". "Равно как и ЕС, кстати, - продолжила она. - Помнит ли Стубб, как в 2023 году Финляндия приобрела израильские системы ПРО "Праща Давида" за €317 млн? И теперь он будет о чем-то рассказывать!".

Кроме того, Захарова призвала Стубба не забывать, что ситуация на Украине - это "прямая провокация" стран НАТО, которые долгие годы проводили там политику "превращения зарождающегося государства в ультралиберальную демократию с русофобским движком". Она подчеркнула, что международное право было нарушено неисполнением резолюции СБ ООН по Минским договоренностям (2202) и неисполнением решений ООН о создании государства Палестина.

"Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии", - резюмировала Захарова.