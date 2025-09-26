Постпредство РФ: возврат санкций СБ ООН против Ирана является противозаконным

У Секретариата ООН, разумеется, нет никаких оснований для возобновления соответствующих мандатов, отметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Любые попытки вернуть антииранские санкции Совета Безопасности (СБ) ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Любые поползновения вернуть к жизни антииранские резолюции Совета Безопасности ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что у Секретариата ООН, разумеется, нет никаких оснований для возобновления соответствующих мандатов [по мониторингу и реализации санкций против Ирана]. Любые попытки это сделать будут представлять собой нарушение статьи 100 Устава ООН и заставят нас серьезно пересмотреть свои отношения с секретариатом", - сказал он в ходе выступления после того, как Совет Безопасности не смог принять резолюцию России и Китая о продлении иранской ядерной сделки.

В 2006 году был учрежден Комитет СБ ООН по санкциям (Комитет 1737), он контролировал исполнение санкций в отношении иранской ядерной и ракетной программы. Кроме того, согласно принятой Совбезом ООН в 2010 году резолюции 1929, учреждалась группа экспертов для оказания помощи Комитету 1737. Комитет 1737 по иранской ядерной проблеме прекратил свою деятельность в соответствии с резолюцией 2231, принятой в июле 2015 года в поддержку иранской ядерной сделки.

Полянский отметил, что Москва и Пекин сделали все возможное, чтобы "предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС) и дать шанс для дипломатии". "Теперь вся ответственность за любые последствия и исходы сегодняшнего голосования, как для ситуации на земле, так и для дальнейшей работы Совета Безопасности, лежит именно на тех государствах, которые не поддержали наш проект", - заключил российский дипломат.

Ранее СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против резолюции выступили девять стран, в том числе Франция, США и Великобритания, а Республика Корея и Гайана воздержались от голосования. Для принятия проекта резолюции СБ ООН необходимо, чтобы ее поддержали девять членов Совбеза и при этом никто из пяти постоянных членов (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) не выступил против.