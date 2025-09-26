Лавров отметил важность инициатив председательств России и Бразилии в БРИКС

Глава МИД РФ назвал значимыми создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы организации, депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях Генеральной Ассамблеи ООН указал на важность совместной реализации инициатив, запущенных в ходе российского и бразильского председательств в объединении. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров отметил важность совместной практической реализации инициатив, запущенных в ходе российского и бразильского председательств, включая создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы БРИКС, депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи БРИКС", - указали в министерстве.

По сложившейся практике заседание было организовано индийской стороной как будущим председателем в объединении, отмечается в сообщении.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных международных вопросов, включая повестку дня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министры обсудили тематику поддержания мира и безопасности, реформирования системы глобального управления с целью повышения представленности в ней развивающихся стран, содействия устойчивому развитию, - подчеркнули в министерстве. - Подтвержден настрой наращивать координацию в формате БРИКС на международных площадках, основываясь на приверженности государств Объединения принципам многосторонности и цели формирования более справедливого миропорядка при центральной роли ООН и с опорой на международное право".

Как информировали во внешнеполитическом ведомстве, по итогам встречи было одобрено совместное коммюнике.