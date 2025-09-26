МИД: Россия не присоединится к каким-либо антикорейским заявлениям и документам

Москва не может принять обвинения в адрес своего союзника в лице КНДР, сообщили в заявлении внешнеполитического ведомства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия не считает возможным для себя присоединение к каким-либо антикорейским заявлениям и документам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, поясняющем причины отказа российской стороны от участия в 14-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Текст итогового документа 14-й Конференции не отвечает нашим подходам. Мы не можем принять содержащиеся в данной декларации обвинения в адрес нашего союзника - Корейской Народно-Демократической Республики. В свое время Москва оказала помощь Пхеньяну в отражении агрессии объединенного Запада, а теперь наши союзники внесли неоценимый вклад в защиту территориальной целостности Российской Федерации. В этой связи мы не считаем возможным присоединение к каким-либо антикорейским заявлениям и документам. Более того, отмечаем, что подобные политически мотивированные выпады не соответствуют целям и задачам конференции", - указали в министерстве.

Позиция российского МИД

Как подчеркнули в дипведомстве, основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является "обструкционистская позиция США по отношению к данному Договору". "Именно сменяющие друг друга американские администрации уже без малого тридцать лет не предпринимают никаких усилий для того, чтобы ратифицировать договор. В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом. Позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением, которое оказывается на нее со стороны США и их союзников, - отметили на Смоленской площади. - Все это сделало невозможным какое-либо одобрение с нашей стороны итоговой декларации 14-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и лишило смысла наше участие в данном мероприятии даже в качестве наблюдателя".

В МИД РФ также подчеркнули, что Москва остается приверженной ценностям договора. "Ярким примером этому служит завершение 14 декабря 2023 года строительства российского сегмента (второго по величине в мире) Международной системы мониторинга - ключевой составляющей проверочного механизма ДВЗЯИ. Россия намерена и далее содействовать вступлению договора в силу. Получится ли достичь данной цели - зависит, однако, не от нас", - добавили в министерстве.

Там также обратили внимание на то, что Россия была неизменной участницей соответствующих конференций и вносила существенный вклад в составление их итоговых документов. "Обстоятельная и энергичная работа по проекту декларации состоявшейся конференции велась нами и в этот раз, однако результаты продолжавшихся несколько месяцев консультаций с представителями других государств наглядно продемонстрировали непреодолимый разрыв во взглядах России и стран Запада на то, какие шаги должны быть предприняты для достижения фундаментальной цели конференции", - добавили в дипведомстве.

