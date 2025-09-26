Лавров и глава МИД Нигерии обсудили двустороннее сотрудничество

В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-нигерийских связей, отметили во внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с министром иностранных дел Нигерии Юсуфом Туггаром на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН торгово-экономическое сотрудничество двух стран и взаимодействие в рамках Форума стран - экспортеров газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-нигерийских связей, включая поддержание активного политического диалога, расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях", - отметили в министерстве.

"Особое внимание было уделено тематике взаимодействия России и Нигерии в рамках Форума стран - экспортеров газа, подготовке к участию в 27-й министерской встрече этой организации 23 октября 2025 года в Дохе", - указали в дипведомстве.