Евросоюз превращается в настоящее "фашиствующее чудовище", заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Европейский союз превращается в настоящее "фашиствующее чудовище". От запрета Брюсселя на туристические услуги в РФ пострадают сами же европейцы, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие затеи.

Дипломат обратила внимание на сообщения ряда СМИ о том, что Брюссель может включить в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России.

"Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну. Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россию такими решениями не запугаешь. "Но становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся. Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя", - резюмировала Захарова.