Лавров выразил солидарность Венесуэле перед лицом растущих попыток вмешательства

Глава МИД РФ заявил о категорической недопустимости использования инструментов силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН выразил солидарность руководству Венесуэлы перед лицом внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела страны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С. В. Лавров заявил о категорической недопустимости использования инструментов силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики. Выразил солидарность с венесуэльским руководством перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела, подтвердил всестороннюю поддержку усилий Каракаса по защите национального суверенитета", - говорится в сообщении об итогах встречи Лаврова с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем Пинто.

В ходе беседы стороны констатировали совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству вопросов актуальной мировой повестки. Также главы МИД наметили дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках, в частности в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН.

Министры отметили динамичное развитие стратегического партнерства между странами и условились продолжать содействие его всестороннему укреплению. Стороны сделали акцент на углубление политдиалога, наращивание торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей, расширение культурно-гуманитарных и образовательных обменов.