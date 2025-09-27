Сальдо: Киев поджигает в Херсонской области поля и леса, чтобы помешать мирной жизни

Обстрелам со стороны ВСУ подвергаются школы, детские сады, заправочные станции и магазины, добавил губернатор

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины специально поджигают леса и поля в Херсонской области, чтобы нарушить мирную жизнь. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Все, что нужно людям для жизни, пытаются нарушить. Обстреливают поля, засеянные зерном, специально фугасными и зажигательными снарядами. Леса поджигают. В общем, он [враг] всячески пытается помешать именно установлению мирной жизни. И несмотря на все это, все равно те усилия, которые делаются вообще всей Россией, они видны", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ ведут огонь по прибрежной к Днепру территории, школы, детские сады, заправочные станции, магазины подвергаются обстрелам. Он добавил, что враг "вымещает свою злобу на мирных жителях", так как не может эффективно противостоять ВС РФ. При этом, по его словам, люди видят, насколько Россия много сделала для региона.

"Достаточно большие объемы средств, люди, может быть, не понимают, какие это цифры, но они видят, сколько делается дорог, сколько всего ремонтируется, сколько вкладывается средств в школы, сколько преференций дается в организации и регистрации бизнеса, прав на имущество, прав на землю. Вообще как сама система в России построена, это многофункциональные центры, в которых можно все сразу оформить. Больницы, медицина, все пошло сразу вверх. И, конечно же, это было бы намного еще более эффективно и видно, если бы противник не мешал всему этому", - пояснил губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.