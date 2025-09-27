Российский президент в День независимости Туркмении пожелал главе республики Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов

АШХАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики. Текст поздравления опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Отношения углубленного стратегического партнерства между нашими странами динамично развиваются во всех направлениях. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Туркменистана, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", - написал российский лидер.

Путин отметил, что под руководством Бердымухамедова Туркмения "добивается впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, укрепляет свои позиции на мировой арене". Российский президент пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а народу Туркмении - благополучия и процветания.

Туркмения 27 сентября отмечает 34-ю годовщину независимости. В этот день в республике объявлен выходной, по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Туркмения стала независимым государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".