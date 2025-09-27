Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что визит послужит не только делу укрепления диалога, но и оставит у много теплых и радостных воспоминаний

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова посетит Россию в октябре с официальным визитом, следует из письма председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя Гулмановой.

"С нетерпением ожидаем вашего официального визита в Российскую Федерацию в октябре 2025 года. Надеемся, он послужит не только делу укрепления российско-туркменского парламентского диалога, но и оставит у вас много теплых и радостных воспоминаний о пребывании в Москве", - написала она.

Матвиенко также поздравила Гулманову и депутатов Меджлиса с национальным праздником - Днем независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября), отметив, что страна сегодня активно развивается.

"Сегодня Туркменистан уверенно демонстрирует выдающиеся достижения в деле государственного строительства и экономического развития, показывает достойный пример успешной работы по повышению качества жизни граждан", - отметила она.