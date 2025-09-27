Советник рассказал, что делегация ДНР была единственной из республик, которая приехала к Ельцину, чтобы попросить остаться в России в 1991 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первая попытка Донбасса воссоединиться с Россией была предпринята в 1991 году. Как рассказал в интервью ТАСС в преддверии годовщины воссоединения региона с РФ советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в России до сих пор проживают люди, которые входили в состав донбасской делегации, обратившейся к первому президенту России Борису Ельцину с просьбой остаться в составе РФ.

"Воссоединение Донбасса с Россией началось еще в 1991 году, когда началось разделение Советского Союза. Единственная делегация из республик, которая приехала к Ельцину, чтобы сказать свое веское слово и попросить остаться в Российской Федерации, это была делегация из Донбасса. И до сих пор в Российской Федерации проживают люди, которые были членами этой делегации", - сказал Кимаковский.

Советник напомнил, что процесс воссоединения возобновился в 2013 году - с началом беспорядков в Киеве. "Тогда стало понятно, что Украина может пойти совершенно по другому курсу. И тогда народ Донбасса в 14-м году 11 мая заявил о своем желании быть рядом с Россией", - добавил советник.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 29 сентября.