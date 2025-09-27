Губернатор Херсонской области отметил, что население республики находится под постоянным давлением

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Западные страны поощряют отсутствие свободы на Украине. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Нет свободы сейчас на Украине. И нет никакой демократии, как бы там кто ни говорил. И что самое здесь прискорбное, что все это видит так называемый демократический мир европейский, и все это он поощряет - диктатуру поощряет", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что население Украины находится в настоящее время под постоянным давлением.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.