Специалист отметил, что большое число колумбийцев было убито во время боев в районе Красноармейска

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Иностранные наемники встречаются на большинстве направлений фронта специальной военной операции, включая купянское, харьковское, сумское, а также в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Борис Рожин.

"Наемники встречаются активно на купянском направлении, на харьковском, сумском, в принципе, и в Донбассе", - сказал он. Эксперт также упомянул, что большое число колумбийцев было убито во время боев в районе Красноармейска.

При этом, по его словам, общее число иностранных боевиков в пропорции с общей численностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) относительно невелико, хотя их количество на разных направлениях может варьироваться.