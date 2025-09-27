Косачев: парламентарии обсудят целесообразность членства России в БДИПЧ ОБСЕ

Заместитель председателя Совета Федерации заявил, что они примут решение, которое "не позволит втягивать нас в этот позор"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские парламентарии прислушается к предложению президента России Владимира Путина и обсудят целесообразность членства страны в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Путин на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой назвал нелепой ситуацию с членством страны в БДИПЧ ОБСЕ и отметил, что обсудит эту ситуацию с МИД и парламентом.

"Предложение президента В. В. Путина обсудить целесообразность российского участия в деятельности БДИПЧ ОБСЕ мы в парламенте обязательно обсудим. И, не сомневаюсь, примем решение, которое более не позволит втягивать нас в этот позор", - написал Косачев в Telegram-канале.