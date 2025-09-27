27 сентября, 11:15
Военная операция на Украине

Кадыров заявил об уничтожении диверсионной группы ВСУ в районе Плещеевки

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни отметил слаженность и профессионализм российских военнослужащих

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Полк "Север-Ахмат" уничтожил диверсионную группу ВСУ в районе Плещеевки в ДНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он указал, что операцию успешно провели бойцы 78-го мотострелкового полка. Кадыров добавил, что скопление шести диверсантов ВСУ оперативно обнаружили благодаря бдительной работе аэроразведчиков.

"Под точным огнем гаубичного дивизиона, а также в результате прицельных ударов ударных беспилотников, задействованных от первого и второго мотострелковых батальонов, все цели были уничтожены", - написал он. 

Кадыров отметил слаженность и профессионализм российских военнослужащих. 

