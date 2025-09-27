Титов: Китай осуществил прорыв, чтобы города не были затянуты дымкой

По мнению спецпредставителя президента РФ, в Китае за последние годы сделано многое для сохранения природы и сокращения выбросов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Китай за последние годы благодаря новым технологиям добился значительных успехов в сокращении выбросов и сохранении природы и лидирует в вопросах экологической повестки, оценил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Конечно, остаются нерешенные проблемы, но за последние годы Китай добился очень большого прогресса. Раньше, приезжая в Пекин, мы почти всегда видели небо, затянутое дымкой. Сегодня во всех городах Китая - солнце, дымка почти исчезла. Только в одном городе мы заметили ее", - сказал он в интервью ТАСС.

По мнению Титова, в Китае "за последние годы сделано многое для сохранения природы и сокращения выбросов". "Китай стал абсолютным лидером по количеству солнечных станций и батарей - у него их больше, чем во всем остальном мире. Он также лидер по ветряной энергетике, а еще и по производству оборудования для солнечных и ветряных установок", - привел примеры спецпредставитель президента РФ.

Он обратил внимание на сбалансированный подход Китая. "Угольную генерацию не только не сокращают, но и развивают, и до 2035 года будут наращивать. Но это уже совсем иная генерация: современные технологии позволяют свести выбросы практически к нулю, загрязняющий эффект минимизирован. Поэтому такие станции уже не оказывают прежнего воздействия на энергетику", - отметил Титов.

"Понятно, что ни одна страна сегодня не может полностью отказаться от углеродного топлива - это слишком дорого. Поэтому Китай выверяет свою программу, соблюдает экологические требования и в реальности стал мировым лидером экологической повестки, обогнав даже Европу, которая раньше была лидером", - констатировал спецпредставитель главы российского государства. По его мнению, провозглашенные в КНР концепции "экологической цивилизации" и "общества единой судьбы человечества" - "лозунги, но за ними стоит разумный и взвешенный подход".

"И очень важно, что Китай не пытается зарабатывать на других в этой сфере. Например, введенный Западом углеродный импортный налог - это фактически способ обеспечить свою чистоту за счет других. Китай так не поступает", - подчеркнул Титов.

Он перечислил и другие действия КНР на экологическом направлении. Так, сейчас разрабатывается первый в истории страны экологический кодекс, который состоит из пяти разделов: общие положения, предотвращение и контроль загрязнения, защита окружающей среды, зеленое и низкоуглеродное развитие, а также правовая ответственность и дополнительные положения. "Китай также известен масштабными проектами, такими как "Великая зеленая стена". В 2024 году завершен этап по высаживанию растительности вдоль пустыни Такла-Макан. Получилась зеленая полоса длиной 3 000 км и шириной местами более 1 километра", - заметил Титов, уточнив, что "Китай начал высаживать деревья в засушливых районах еще в 1978 году". "Все эти проекты объединены в "Программу трех северных защитных поясов". Ее планируют завершить к 2050 году, когда будет создана "нерушимая зеленая Великая стена", - рассказал спецпредставитель президента РФ.

Взаимодействие с Россией

"Мы, конечно, пока не являемся лидерами экологической повестки, но наращиваем усилия и взаимодействие с Китаем", - заверил Титов. - Совместно с другими странами, в рамках ШОС и БРИКС, рассчитываем в будущем возглавить эту повестку, но в более прагматичном, разумном и реализуемом виде. Сейчас, например, прорабатываем идею создания совета ШОС по устойчивому развитию на базе консорциума аналитических центров ШОС, где также будут обсуждаться вопросы экологии".

Спецпредставитель главы российского государства напомнил, что вместе с членом политбюро ЦК КПК и вице-спикером парламента КНР Ли Хунчжуном возглавляет Комитет дружбы, мира и развития. "В рамках этого комитета действует Совет по экологии, который возглавляет Олег Дерипаска. Там реализуется целый ряд совместных проектов. Было много совместных инициатив в Амурском регионе, направленных на предотвращение загрязнения и очистку воды", - отметил Титов.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.