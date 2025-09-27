Она заняла место сенатора в 2020 году, а до этого год занимала в Совете Федерации место представителя от законодательной власти региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Севастополя Михаил Развожаев наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти города Севастополя Екатерину Алтабаеву, которая занимала этот пост в течение его прошлого губернаторского срока. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

"Наделить Алтабаеву Екатерину Борисовну полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Севастополя", - говорится в документе.

Алтабаева заняла место сенатора в 2020 году, когда Развожаев был выбран губернатором Севастополя, а до этого год занимала в Совете Федерации место представителя от законодательной власти региона. Алтабаева - историк, педагог, активный участник Крымской весны. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году была избрана депутатом Законодательного собрания Севастополя, а с 2016 года была спикером регионального парламента.

О выборах

Досрочное голосование велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий. Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах, а также 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя летом 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин освободил его предшественника Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя. В этом сентябре он вновь был избран на пост, набрав 81,73% голосов при явке 66,96%.