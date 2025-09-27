Захарова отметила отвагу и силу духа офицеров ВКС РФ при выполнении задач СВО

По словам официального представителя МИД России, у военных "большое сердце и огромная душа"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила мужество, отвагу и силу духа солдат и офицеров Воздушно-космических сил РФ при выполнении задач в рамках специальной военной операции.

"Знаем, что солдаты и офицеры Воздушно-космических сил всегда достойно выполняют свой воинский долг, свято хранят верность присяге и боевому братству. Сегодня вы с честью решаете поставленные задачи, проявляете мужество и отвагу, силу духа, несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищаете нашу родину в рамках специальной военной операции", - сказала она в приветствии участникам конкурса творчества Воздушно-космических сил "И звезды становятся ближе...".

"Убеждена, что вы никогда не подведете, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов нашего государства. Низко кланяюсь за ваш подвиг", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, у военных "большое сердце и огромная душа", именно такие люди выбирают эту профессию.

Дипломат отметила, что помимо верности профессиональному долгу русского воина всегда отличала любовь к творчеству.

"Ведь творчество настоящее, созидательное помогает поддерживать боевой дух. Вы поете, пишете стихи, снимаете фильмы и через них рассказываете о своей любви к своей стране, своей семье, жене, матери, детям", - добавила она.