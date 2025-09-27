Титов: Африка опережает Азию по темпам прироста населения

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития добавил, что миграционные потоки, которые стали представлять серьезные трудности для Европы, впоследствии будут нарастать

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Африка вышла на первое место в мире по темпам прироста населения, опередив Азию. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

"Еще одна проблема - рост населения в Африке, который выходит на первое место в мире, обгоняя Азию. А там совершенно не созданы условия и рабочие места, нет системы образования. И это, опять же, не проблема Африки, это проблема всех", - подчеркнул он.

Он добавил, что миграционные потоки, которые за последние годы стали представлять серьезные трудности для Европы, впоследствии будут нарастать. Поэтому, по мнению Титова, проблема роста населения на Африканском континенте волнует всех, и ей надо заниматься. "Это вопрос и обеспечения продовольствием, это вопрос создания рабочих мест, это вопрос здравоохранения. Это все необходимо тоже реализовывать", - констатировал спецпредставитель президента.

По его словам, формулируя цели устойчивого развития, мировому сообществу необходимо сконцентрироваться только на тех вопросах, которые волнуют все страны. "Например, либеральные ценности отдельных частей мира - это не экзистенциальный вопрос человечества", - пояснил Титов. Он также упомянул биоразнообразие, проблема утери которого существует, но в то же время является неизбежной на определенном этапе экономического развития стран. "Сегодня намного больше проблем, которые реально угрожают миру. Сегодня средства, мысли, энергию, усилия надо сосредотачивать на основном", - резюмировал политик.