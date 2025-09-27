Был подписан указ, согласно которому корпорация станет головной организацией по привлечению инвестиций в несырьевую экономику, сообщил глава республики Айсен Николаев

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Василий Ефимов возглавит Корпорацию развития региона. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии.

По его словам, генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин перешел на другую работу, связанную с подготовкой кадров в стране в сфере креативных индустрий.

"Кадровые решения у меня будут на следующей неделе подписаны, сейчас идет окончательное согласование. Но уже сейчас могу сказать, что Корпорацию развития Якутии возглавит Василий Васильевич Ефимов, нынешний министр инноваций Республики Саха (Якутия). Уверен, что под его руководством мы продолжим, сохраним все те достижения, которые есть в корпорации, по креативной экономике нашей республики и сделаем еще больший шаг для выхода на новые технологические высоты, которые крайне нужны сегодня нашей республике, в том числе с точки зрения развития человеческого капитала", - сказал Николаев.

Он отметил, что 27 сентября подписал указ, согласно которому корпорация станет головной организацией по привлечению инвестиций в несырьевую экономику, повышению капитализации республиканских компаний, также по привлечению средств в энергосервисные контракты.

"Корпорация развития Якутии последние семь лет очень достойно проработала как главный наш агент по развитию креативной экономики. Результаты эти блестящие. Я прилетел сегодня из Москвы, где участвовал в [форуме-фестивале] "Российской креативной неделе". Каждый выступающий сегодня обязательно в своем выступлении про Якутию, про наши достижения в кино и IT или в дизайне, моде, ювелирке, производстве глиняной посуды и так далее обязательно говорит. Конечно, это результат, в том числе очень правильной, хорошей работы корпорации", - отметил он.