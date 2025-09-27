Европа предпочитает этого не видеть, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Курск стал местом концентрации ужаса зверств киевского режима, однако в Европе предпочитают закрывать глаза на эти преступления и не разбираться в них. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он рассказал о процессе съемок фильма Ольги Кирий "Курск. Плечом к плечу", главная ценность которого заключается в его правдивости.

"Это правда, которая даже не всегда передает весь ужас того, что там происходило. Отсюда (от площадки фестиваля в Минске - прим. ТАСС) до Курска не так далеко, и это то место, которое стало местом сосредоточения ужасов, - подчеркнул Мирошник в ходе дискуссии "Преступления киевского режима" на Фестивале документального кино "RТ. Док. Время наших героев". - Это ужас, но еще один ужас заключается в том, что сегодня в Европе стараются этого не видеть, они говорят, что не хотят этого знать, не хотят в этом разбираться".

По его словам, многие европейские страны в рамках различных заседаний в международных организациях слепо следуют русофобским настроениям и не хотят знать правду и слушать факты. "Они говорят, что Россия во всем виновата, и не нужны им никакие другие доводы, поэтому нам (странам Европы - прим. ТАСС) нужно выделить как можно больше денег Украине, нам нужно поддержать [Владимира] Зеленского, нам нужно предоставить вооружение для того, чтобы она защитилась от русских, - указал посол по особым поручениям МИД РФ. - Мы (страны Европы - прим. ТАСС) просто хотим, мы будем давать деньги украинскому режиму, мы позволим им убивать гражданское население, мы позволим им сжигать поселки точно так же, как это происходило".

Жестокая правда вместо удобной лжи

В связи с этим он отметил, что главной целью фильма стал не просто рассказ о произошедших там событиях, а донесение до иностранной аудитории правдивых фактов о том, "как люди вдруг стали фашистами и вытравили из себя все человеческое".

"Куда приходили вооруженные формирования Украины, как они расстреливали людей, не давали им уехать из этих поселков, как они сжигали дома, как они минировали колодцы и как они устраивали показательные выступления, - уточнил Мирошник. - Если вы думаете, что Украина не работала на информационном треке, вы заблуждаетесь, потому что в Судже были сделаны специально показательные районы, куда приезжали специальные пропагандистские подразделения ВСУ и вместе с ними иностранные журналисты".

"На сегодняшний день вся эта трагедия еще не закончилась. Но та чушь, которая лилась с украинских каналов, она вся была опровергнута вот этим фактом Курска", - констатировал посол по особым поручениям МИД РФ.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док. Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

