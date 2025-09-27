Захарова высмеяла поведение Тихановского

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "вот от такого ужаса уберег" президент Белоруссии Александр Лукашенко страну

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский чудесно бы вписался в число представителей "европейских ценностей" в случае его становления президентом республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот такого "президента" хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель "европейских ценностей". Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками", - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив пост видеофрагментом с участием Тихановкого.

"Вот от такого ужаса уберег Лукашенко народ и страну, зарядив калаш "серебряными пулями", - отметила Захарова.

В июне 2025 года в Вашингтоне сообщили, что власти Белоруссии отпустили на свободу 14 заключенных. Среди них был Сергей Тихановский, который в 2021 году был приговорен к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков.