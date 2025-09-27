Переговоры прошли на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Никарагуа Денис Монкада отметили готовность двух стран развивать связи в духе стратегического партнерства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Отмечена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в духе стратегического партнерства", - указали в министерстве.

В МИД РФ также отметили, что в ходе переговоров стороны высоко оценили динамику политического диалога и союзнический характер взаимодействия стран на международной арене в целях защиты принципов международного права, суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела.