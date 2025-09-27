Лавров и глава МИД Чада обсудили расширение торгово-экономических связей

Стороны также затронули развитие отношений с акцентом на расширение научно-технических и гуманитарных связей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул обсудили развитие двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-чадских отношений с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что при этом был подтвержден настрой Москвы и Нджамены на активизацию политического диалога, укрепление координации действий на международной арене.