ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Два младших дипломата Украины пришли в зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает корреспондент ТАСС.

Украинские представители не присутствовали в субботу на выступлениях многих других глав делегаций, однако пришли в зал после начала выступления Лаврова. Демаршей во время речи министра никто не предпринимал.

Российская делегация с самого начала находилась в зале во время выступления на Генассамблее Владимира Зеленского.

Между тем, фотокорреспонденты и операторы, в том числе западные, задолго занимали места на балконе для журналистов, чтобы лучше заснять главу МИД РФ.