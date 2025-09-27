Глава МИД РФ напомнил, что в Европе вновь поднимает голову нацизм

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россию тревожат заявления ряда политических деятелей, оказавшихся у власти в некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез рассуждающих о третьей мировой войне как о вероятном сценарии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация - под теми же антироссийскими лозунгами, - подчеркнул глава российской дипломатии. - Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии".

Лавров подчеркнул, что эти деятели подрывают любые усилия по поиску честного баланса интересов всех членов международного сообщества, пытаясь навязать свои односторонние подходы остальным и грубо нарушая ключевое уставное требование - уважение суверенного равенства государств. "Именно это равенство - фундамент объективно формирующейся многополярности", - констатировал он.

Лавров указал, что Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. "Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава [ООН] без двойных стандартов. Тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту", - добавил он.