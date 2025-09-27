Глава республики Сергей Меликов подчеркнул важную роль туризма в социально-экономическом развитии региона

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Дагестан презентовал свой потенциал в качестве туристского хаба Северного Кавказа на всероссийском туристском форуме "Открытый Дагестан" и предложил регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) новый формат сотрудничества, сообщили ТАСС в Минтуризма республики.

"Чтобы создать преимущества для регионов СКФО Дагестан в качестве туристского хаба Северного Кавказа готов выполнять такие функции, как транспортно-логистический центр, маркетинговая и презентационная площадка, координационный центр разработки маршрутов, инвестиционная "точка притяжения", центр компетенций и бизнес-инкубатор", - привели в ведомстве слова министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова.

Мерданов на пленарной сессии "Дагестан - туристский хаб Северного Кавказа: новые маршруты, инвестиции и партнерства" отметил, что регионы СКФО вместе могут построить "интегрированную туристическую экосистему, в которой выиграет каждый: турист получит качественный и безопасный отдых, бизнес - новые возможности и рынки, регионы - рост занятости и доходов".

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул важную роль туризма в социально-экономическом развитии республики. "Это реальная отрасль, которая формирует доходы муниципалитетов, развивает транспорт, строительство, сельское хозяйство, сферу услуг. Каждый новый туристский маршрут - это новые рабочие места, новые инвестиции и новые перспективы для наших жителей. Чтобы в полной мере использовать весь наш огромный потенциал, мы стремимся переходить к современным моделям развития", - сказал Меликов.

Всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан" продлится в Махачкале до 28 сентября.

