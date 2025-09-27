Захарова призвала узнать причины пропажи звука микрофона у Бербок на словах о РФ

Председателю 80-й сессии Генассамблеи ООН либо выключили микрофон на словах "Российская Федерация" либо она сама, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться в причинах отключения микрофона председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок в момент представления российской делегации.

"У [Анналены] Бербок либо выключили микрофон на словах "Российская Федерация" либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой", - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив пост соответствующим видеофрагментом.