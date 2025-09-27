Мирошник: в БРИКС и ШОС готовы слышать от РФ правдивые факты о деяниях Киева

Посол по особым поручениям МИД России отметил, что дипведомство совместно с Россотрудничеством намерено перевести на другие языки фильмы о преступлениях ВСУ в ЛНР, ДНР и Курске

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Большое количество стран из объединений БРИКС и ШОС готовы слушать Россию и слышать от нее достоверные факты о преступлениях киевского режима. Об этом заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство совместно с Россотрудничеством и другими профильными организациями намерено перевести на другие языки фильмы о преступлениях ВСУ в ЛНР, ДНР и Курске и показать их в тех странах, где "Россию готовы слушать".

"Нам нужна аудитория, которая готова это воспринять, которая услышит, которая это все почувствует, и которая сможет на это реагировать, - сказал Мирошник в кулуарах фестиваля документального кино "RТ. Док. Время наших героев". - БРИКС, ШОС - там масса стран, которые достаточно внимательно следят за этими процессами. Я был во многих тех странах, где у нас были достаточно глубокие и серьезные дискуссии с представителями дипломатического корпуса, научного сообщества, публицистами и журналистской общественностью, и они демонстрировали глубокую погруженность во все процессы".

"Важно то, что люди верят, что защититься от фашизма можно именно понимая их (представителей киевского режима - прим. ТАСС) преступления", - заключил Мирошник.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док. Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

