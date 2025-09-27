Глава МИД РФ отметил, что уже видел реакцию

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Оценки инициативы президента России Владимира Путина о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение одного года после завершения действия документа поступят, когда схлынет "суета недели высокого уровня" Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я уверен, что когда слыхнет вот эта суета недели высокого уровня, когда все заняты своими высокими делегациями из столиц, после этого будут поступать и оценки, - отметил министр на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. - Реакцию мы уже видели".