О чем заявил Лавров в ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД затронул в своей речи ряд актуальных тем, в том числе украинское урегулирование, инциденты с БПЛА, судьбу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), российско-американские отношения, а также антииранские санкции Совбеза ООН и ситуацию в секторе Газа.

Затем Лавров дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов.

ТАСС собрал основные заявления главы российского внешнеполитического ведомства.

Урегулирование украинского конфликта

Лавров подчеркнул, что Россия "с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта" на Украине, но с учетом безопасности РФ и ее жизненных интересов. Говоря о надеждах киевского режима на возврат Украины к границам 2022 года, министр указал, что рассчитывать на это было бы "политической слепотой" и полным непониманием происходящего.

Глава ведомства также заявил, что Москва осведомлена о попытках Киева "состряпать провокации", под заявлениями о подготовке украинских военных провокаций в странах Европы имеются надежные основания. Как подчеркнул Лавров, в Киеве в случае реализации таких планов серьезно пожалеют.

При этом министр отметил, что Украина и ее европейские спонсоры не осознают остроту момента и не демонстрируют готовность договариваться по-честному. Напротив, Европа, по словам главы МИД, дозволяет киевскому режиму все, включая теракты, внесудебные казни и безрассудные диверсии, в одержимости утопической целью нанести России "стратегическое поражение".

Судьба ДСНВ и "особая ответственность" РФ и США

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что РФ и США несут особую ответственность за избежание рисков, способных привести человечество к новой войне. Лавров подчеркнул, что поддержанию стратегической стабильности призвана способствовать новая инициатива президента РФ Владимира Путина по дальнейшей судьбе ДСНВ. Как заявил министр, инициативу российского лидера оценят после "суеты недели высокого уровня" ГА ООН.

Глава ведомства уверен, что реализация инициативы Путина по ДСНВ позволит избежать гонки вооружений, сохранить приемлемый уровень предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшить общую атмосферу в отношениях Москвы и Вашингтона.

Российская сторона, по словам министра, исходит из того, что президент США Дональд Трамп лично прокомментирует инициативу РФ о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ в течение одного года после завершения действия документа.

"Инциденты" с БПЛА и отношения с НАТО и ЕС

Лавров заявил, что беспилотники, которые были якобы обнаружены на польской территории, имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы с Россией. Министр подчеркнул, что РФ никогда не атакует гражданские объекты и не направляет БПЛА или ракеты по государствам ЕС или НАТО, и напомнил, что в Москве "в тот же день <...> предложили по линии министерств обороны провести встречу и по-деловому, без всякой истерики разобраться с этой ситуацией".

Глава российского внешнеполитического ведомства предостерег тех людей извне, кто предпримет попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, и подчеркнул, что они "серьезно пожалеют".

При этом министр напомнил, что Москва неоднократно предлагала "натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности". Однако предложения РФ "были проигнорированы и игнорируются по сей день". "Более того, все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза", - заявил глава ведомства. Лавров подчеркнул, что "у России не было и нет подобных намерений", заявив, что в Европе есть те, кто "готовит войну против РФ".

Глава МИД подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор. "На этот счет не должно быть никаких сомнений", - сказал он, указав на то, что НАТО продолжает экспансию вплотную к границам РФ вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться "ни на дюйм" на восток. При этом министр отметил, что экспансия альянса угрожает сегодня не только России и Китаю, своими действиями НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию.

Российско-американские отношения

Лавров заявил, что Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США. Министр отметил, что сегодня Москва видит в подходах действующей американской администрации "желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу".

Как сообщил Лавров, Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении третьего раунда переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран уже этой осенью. "Наш диалог про визы, про функционирование посольств, про эту [конфискованную в США российскую дипломатическую] собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется. У нас уже было два раунда, третий мы с [госсекретарем США] Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал он.

Антииранские санкции СБ ООН

По словам министра, отказ западных стран в СБ ООН от инициативы Китая и России по антииранским санкциям разоблачил их курс на саботаж договоренностей и стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Лавров подчеркнул, что Москва считает эту политику неприемлемой, а все "манипуляции Запада" для восстановления санкций ООН против исламской республики, как и сами эти санкции, незаконными и юридически ничтожными.

По мнению министра, Иран не собирался и не собирается нарушать условий ядерной сделки, но угодил в западню с продлением санкций, которую ему подстроили США и европейцы. Запад же, отметил Лавров, лишь искал повод для возобновления режима санкций против Ирана и проявил в ядерной сделке абсолютную недоговороспособность.

При этом, говоря о ситуации вокруг иранского ядерного досье, глава российского внешнеполитического ведомства со ссылкой на "знающих людей" заявил об угрозе новых ударов по Ирану. Лавров считает, что все это синхронизировано - и военная угроза, и меры экономического удушения республики, и, на его взгляд, "это печально". "Это означает только одно - что западные страны в грош не ставят, как у нас говорят, резолюции Совета Безопасности [ООН]", - отметил он.

О ситуации в секторе Газа

Лавров заявил, что коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, "где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова", как и планам по аннексии Западного берега реки Иордан, нет оправдания.

По мнению министра, ситуация вокруг сектора Газа уже не просто взрывоопасная, а с "сорванными предохранителями". "Там целый ряд мин даже не замедленного действия, а уже с сорванными предохранителями, на них только наступить кто-то может случайно", - сказал глава российской дипломатии.

Он отметил, что РФ готова присоединиться к региональным инициативам по урегулированию ситуации вокруг Газы, но определиться с действиями в этом направлении должны сами государства региона.

О реформе Совбеза ООН и "дворцовом перевороте" в секретариате организации