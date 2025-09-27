По его словам, Кишинев деградирует и стоит на пороге социально-экономической катастрофы

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии заняло сторону евроглобалистов, которые рассматривают республику только как инструмент антироссийской агрессии, что обескровливает страну. Такое мнение высказал посол РФ Олег Озеров в своей статье для аналитического портала "Материк".

"Издержки западной гегемонистской политики не обходят стороной и Республику Молдова. Под предлогом "евроинтеграции" ценностный фундамент молдавского общества последовательно демонтируется по украинским лекалам. Цель - превратить страну в послушный инструмент антироссийской агрессии, а также расчистить в ней поле западным монополистам", - пишет дипломат.

По его словам, Молдавия деградирует и стоит на пороге социально-экономической катастрофы. Эти проблемы в Кишиневе списывают на "козни Москвы", а ускорение проевропейского курса считают панацеей от негативных тенденций, спровоцированных самим правительством Молдавии, отметил Озеров. Он обратил внимание, что национально ориентированная оппозиция предлагает альтернативное видение. Многонациональная страна может стать мостом между Востоком и Западом. Именно к такой модели она тяготела исторически.

"Такой "образ будущего" органично стыкуется с инициативой Большого Евразийского партнерства, направленной на преодоление существующих и недопущение новых расколов на континенте, обеспечение всеобщей стабильности и процветания. Молдавия только выиграет, если в рамках формирования новой архитектуры отношений будет занимать конструктивную и созидательную позицию как независимое и нейтральное государство", - отметил посол.

Взаимопонимание между Молдавией и Россией стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, Агентство США по международному развитию направило Молдавии около $650 млн с 2021 по 2024 год, чтобы держать страну под контролем западников. Он обратил внимание, что по непосредственному указанию из Брюсселя "идет отнюдь не демократичная зачистка молдавского политического поля, включая запрет партий и преследование их функционеров".