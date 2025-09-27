Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что европейцы "провернули лукавый трюк" в обход порядка решения спорных ситуаций, прописанных в резолюции 2231

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Попытка Великобритании, Франции и Германии вернуть в отношении Ирана старые санкции Совета Безопасности (СБ) ООН выглядит как мухлеж, а все их юридические санкции шиты белыми нитками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что речь идет о механизме snapback, который в современной дипломатии означает процедуру, позволяющую быстро вернуть против Ирана старые санкции Совета Безопасности ООН. Так, дипломат обратила внимание, что европейцы "провернули лукавый трюк" в обход порядка решения спорных ситуаций, прописанных в резолюции 2231.

"Сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик - выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям "евротройки", не был задействован. Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами. А они - "серийные" нарушители резолюции 2231. Когда 18 октября 2023 года истекли сроки ряда ограничений, наложенных на Иран, они ввели аналогичные страновые санкции, - написала Захарова в своем Telegram-канале. - Запад сам много лет не выполнял свою часть обязательств по иранской сделке, США из нее вообще вышли в 2018 году, а теперь пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы, чтобы наказать Иран".

"28 августа они написали письмо в Совбез. И вот уже сегодня, 27 сентября, заканчивается 30-дневный срок, когда можно было бы остановить этот процесс. Совет Безопасности не принял резолюцию, сохраняющую режим освобождения от рестрикций, и санкции против Ирана формально, с точки зрения Лондона, Берлина и Парижа, возвращаются. А 18 октября (через три недели) истекает срок самой ядерной сделки, и у европейцев просто не было времени: они спешили любой ценой протолкнуть свое решение до начала российского председательства в СБ ООН. Россия и Китай были против. И дело не только и не столько в политической позиции, а в стремлении сохранить юридическую безупречность", - указала она.

В связи с этим дипломат подчеркнула, что 26 сентября Москва и Пекин предприняли последнюю попытку сохранить законность, а именно продлить действие резолюции СБ ООН 2231 до апреля 2026 года. "Это дало бы время для поиска дипломатического решения и предотвратило бы потенциально непредсказуемую эскалацию, - конкретизировала Захарова. - Но европейцам нужно резкое обострение, поскольку они торопятся: после 18 октября их возможности были бы исчерпаны. Поэтому резолюцию СБ не продлили - Запад проголосовал против.

Разрушение всех международных норм

"То есть они нарушили два фундаментальных принципа международного права: Pacta sunt servanda (договоры подлежат соблюдению) и Clean hands doctrine (доктрина "чистых рук", предполагающая запрет на обращение к юридическим инструментам в случае нарушения юридической чистоты)", - уточнила она.

Таким образом, по словам дипломата, Запад вновь подверг систему сдержек и противовесов и основу международной безопасности "эрозии". "27 сентября заканчивается 30-дневный срок, и "снэпбэк" формально автоматически вступает в силу. Юридически и политически это будет ничтожно, - продолжила она. - В итоге получится две реальности - та, которую будут продвигать западники, и та, которую будем продвигать мы - Россия, Китай и наши союзники".

"Если "снэпбэк" протолкнут в обход правил, то будет создан опасный прецедент. Все это уже не просто дипломатическая тонкость, но вопрос мировой безопасности и будущего всей международной системы", - констатировала Захарова.