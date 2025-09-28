Украинские политики давно скомпрометировали себя, заявил глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Правящие украинские политики давно скомпрометировали себя, большая часть жителей Украины ненавидит их. Таким мнением в интервью ТАСС поделился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"У пропагандистов и политиков Украины нацеленность только одна: на сохранение своего кошелька. Ничего другого там нет. Там, по-моему, уже все руководители Украины замазаны в каких-то темных историях, в том числе и с предыдущей американской политической элитой. Жаль, что приходится таким способом разрешать проблемную ситуацию, которая возникла в соседнем государстве. <?> И большинство жителей Украины свой режим ненавидят, понимая, что у них всегда были возможности принять те решения, которые позволили бы без войны реализовать справедливое право людей на самоопределение, в том числе на территориях ДНР и ЛНР", - сказал он.

Глава Республики Крым добавил, что ему жаль, что политики Украины вынудили Россию обеспечить безопасность жителей территорий Донбасса и Новороссии, прибегнув к СВО, однако другого выбора не оставалось.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.