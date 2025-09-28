В стране ценится только язык силы, наглости и хамства, отметил глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Демократические выборы на Украине невозможны при действующей власти, заявил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Я думаю, что демократичных выборов на Украине ожидать не стоит. Там все правила, по-моему, уже ушли в прошлое, сегодня ценится [там] только язык силы, наглости, хамства. Поэтому думаю, что демократия отдыхает сегодня на Украине. Там ничего не происходит в данном направлении. Боюсь, что не произойдет при нынешнем режиме", - сказал он.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор постоянно продлеваются. По этой причине на Украине с 2024 года не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия официально истекли 20 мая 2024 года. 25 июля Зеленский в 16-й раз продлил действие обоих режимов еще на 90 суток, а именно с 7 августа до 5 ноября.