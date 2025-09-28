Сальдо: антироссийская полемика в Киеве аналогична нацистскому антисемитизму

В качестве примера губернатор Херсонской области привел отношение к русскому языку на Украине

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. Антироссийские настроения на Украине являются попыткой возродить нацистский антисемитизм, но эта попытка обречена на провал. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"То, что сейчас происходит - это попытка возрождения нацистских желаний. В свое время они [нацисты] уничтожали практически все, что связано с евреями. <…> Эта технология антисемитизма теперь в отношении всего русского применяется. Она не просто так возникла [на Украине], она навязывается. Как закончилась та технология, так закончится и антирусская технология", - сказал он.

В качестве примера Сальдо привел отношение к русскому языку на Украине. "Все русское - плохо. Русские песни - плохо. Русский язык - плохо. Если в названии есть что-то русское - это уже плохо. Если, к примеру, это писатель знаменитый, например [Николай] Гоголь, то - он украинец, хотя писал на русском языке", - подчеркнул глава Херсонской области.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.