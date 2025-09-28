Аксенов: диалог Путина и Трампа открывает новые возможности для Крыма

Глава региона отметил, что президент США много раз высказывался о том, что полуостров навсегда принадлежит России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открывает новые возможности для Крымского полуострова. Таким мнением в интервью ТАСС поделился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Я как гражданин России радуюсь, что у нашего лидера выстраиваются с американским президентом рабочие отношения, которые направлены на урегулирование конфликта и в целом на восстановление отношений. Для нас тоже это новое окно возможностей", - сказал он.

Глава Республики Крым отметил, что при новом президенте политика США кардинально изменилась, по его мнению, при власти бывшего президента Джо Байдена курс был только на наращивание конфликта и, соответственно, наращивание противостояния между США и Россией.

"По крайней мере, американский президент, это видно из его речей, вник в то, что происходит, вник в предпосылки, которые предшествовали проведению специальной военной операции, дал оценку и по Крыму, много раз высказывался о том, что Крым российский навсегда, и к этому были справедливые основания. Нас это радует, на самом деле. Поэтому, чем лучше будет отношение наших лидеров, тем больше перспектив для мирного урегулирования, поскольку сегодня Россия и Соединенные Штаты - это две ведущие страны мира", - добавил Аксенов.